Espanha começa a retirar espanhóis do Médio Oriente, 175 chegam hoje a Madrid

Espanha tem "já em marcha operações de retirada de espanhóis em diferentes países da região" e ao longo do dia de hoje espera que outros voos para repatriamento de nacionais do país saiam dos Emirados Árabes Unidos, via Istambul, na Turquia, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), José Manuel Albares.

Cerca de 30 mil espanhóis - entre turistas, residentes ou outro tipo de viajantes - estão na região do Médio Oriente e tanto o Governo como as embaixadas de Espanha em diversos países receberam nos últimos dias "milhares e milhares" de chamadas, após o início dos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irão, no sábado, e a retaliação de Teerão, disse o ministro.

O governante, que falava numa conferência de imprensa em Madrid após a reunião semanal do Conselho de Ministros, assegurou que Espanha tem no terreno meios para operações de retirada do maior número possível de espanhóis do Médio Oriente e o mais depressa possível, à medida que se abrirem "janelas de oportunidade".

Albares afirmou não poder dar mais detalhes destas operações, por questões de segurança, avançando apenas que a repatriação de espanhóis se poderá fazer com meios do Ministério da Defesa e civis.

O ministro acrescentou que as operações são de complexidade muito diferente e a situação mais complicada é a das 158 espanhóis que estão no Irão. As autoridades de Madrid estão também a ter especial atenção aos Emirados Árabes Unidos, por ser onde há maior número de espanhóis neste momento (cerca de 13 mil).

Questionado sobre se entre os espanhóis repatriados ou que serão repatriados está o rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, que vive nos Emirados Árabes Unidos, Albares afirmou não ter ainda verificado a lista de nomes de pessoas que estão no primeiro voo a caminho de Madrid, mas indicou estar convencido de que saberia se uma delas fosse o antigo chefe de Estado.

Ainda assim, o MNE sublinhou que todas as informações relativas a Juan Carlos I são dadas pelo próprio rei emérito ou pela Casa Real espanhola, nunca pelo Governo.