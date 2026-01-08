Exército israelita mata criança de 11 anos na Faixa de Gaza

A criança, chamada Hamsa Nidal Samir Hoso, foi atingida por disparos israelitas na zona de Fallujah, a oeste de Jabalia, uma cidade próxima da chamada Linha Amarela, divisão que marca o território controlado por Israel e que compreende um pouco mais da metade de Gaza.

O tio da rapariga, Masoud Hoso, disse à EFE que o ataque ocorreu por volta das 05:00 (no horário local) e que o pai de Hamsa está desaparecido há dois anos.

Além disso, os serviços de ambulância de Gaza informaram que um menor, de aproximadamente 15 anos, foi ferido no abdómen no bairro de Zeitoun, na zona leste da Cidade de Gaza, por disparos de veículos israelitas estacionados atrás da Linha Amarela, na zona controlada por Israel.

As mortes causadas por disparos israelitas são reportadas quase diariamente em Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, que denuncia constantemente as violações israelitas da trégua.

Por vezes, as mortes resultam de disparos de tropas israelitas na zona próxima da Linha Amarela que divide a Faixa de Gaza, a leste da qual o exército israelita está estacionado, e outras vezes de ataques aéreos dentro do território não controlado por Israel.

O exército israelita justifica geralmente os ataques alegando que as vítimas representam uma ameaça para as suas tropas ou são membros do Hamas, embora as mulheres e as crianças estejam entre os feridos e os mortos.

Na semana passada, três crianças entre os 11 e os 15 anos foram mortas por disparos israelitas em Gaza, segundo fontes locais.