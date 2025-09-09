Exército israelita volta a avisar residentes de Gaza para saírem "imediatamente"

"A todos os residentes da cidade de Gaza e aqueles que se encontram nos seus bairros, desde a Cidade Velha e Tafah, a leste, até ao mar, a oeste", especificou Avichay Adraee na sua conta na rede social X.

Uma infografia que acompanhou a mensagem indica que a ordem afeta toda a cidade, onde, segundo as Nações Unidas, vivem e se refugiam cerca de um milhão de pessoas.

"Para vossa segurança, retirem-se imediatamente pela estrada de Al Rashid em direção à zona humanitária de Al Mawasi", acrescentou, em referência à área designada perto de Jan Yunis, no sul da Faixa, já identificada no último sábado, apesar de estar saturada com deslocados.

Adraee sublinhou que o exército israelita "está determinado a eliminar o Hamas" e que "operará na cidade de Gaza com grande força, como tem feito noutras partes do enclave".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou na sexta-feira aos habitantes da Cidade de Gaza para que se retirem de imediato, numa fase em que os militares israelitas intensificam a ofensiva na capital do enclave palestiniano.

"Em dois dias, destruímos 50 torres terroristas, e este é apenas o início da intensificação das operações terrestres na Cidade de Gaza. Digo aos residentes: foram avisados, saiam já!", declarou na altura Netanyahu, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

"Tudo isto é apenas uma introdução, um prelúdio, para a poderosa operação principal: uma manobra terrestre das nossas forças, que estão agora a organizar-se e a reunir-se, contra a Cidade de Gaza", ameaçou ainda.

O objetivo anunciado pelo Governo israelita é eliminar as últimas bolsas de resistência do Hamas e recuperar os 48 reféns que conserva na sua posse, dos quais se calcula que 20 estejam vivos, antes de entregar a gestão do território a entidades civis que não sejam hostis a Telavive.

A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque liderado pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez 1.200 mortos, na maioria civis, e 251 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em grande escala no enclave palestiniano, que provocou acima de 64 mil mortos, na maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades locais controladas pelo grupo islamita, destruiu a quase totalidade das infraestruturas do território e provocou um desastre humanitário sem precedentes na região.