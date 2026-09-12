Forças governamentais atacaram houthis na costa ocidental do Iémen

As forças atacaram também os arredores da cidade, situada no Mar Vermelho, e a estrada que conduz a Dhubab, mais a sul, acrescentou a agência, citando o porta-voz das forças armadas, Majid al-Nazili.

Arábia Saudita fecha oleoduto



O oleoduto de 1.200 quilómetros , que atravessa a Península Arábica, ajudava a Arábia Saudita a contornar o estrangulamento de navegação no Estreito de Ormuz, onde o tráfego de petroleiros diminuiu drasticamente devido à guerra de seis meses entre os EUA e o Irão.

O fornecimento de crude saudita caiu para os níveis mais baixos em mais de três décadas, informou a Agência Internacional de Energia na sexta-feira, em parte devido aos ataques a navios que transitavam por Bab el-Mandeb, levados a cabo por grupos ligados aos houthis.





c/agências

"Asapoiada pelo regime iraniano, perto do porto de Mokha", noticiou a agência noticiosa oficial Saba.Em seguida, assumiram o controlo da costa e de ilhas no Mar Vermelho, consolidando o seu domínio sobre o estratégico estreito de Bab el-Mandeb.A emissora houthi Al-Masirah tinha noticiado ataques sauditas ao aeroporto de Mokha.Após anos de relativa calma, o Iémen voltou a mergulhar na guerra em julho, sendo arrastado para o conflito regional desencadeado no final de fevereiro pela ofensiva americano-israelita contra o Irão.Logo de seguida, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, visando navios-tanque.Os confrontos no Iémen desde a semana passada fizeram centenas de mortos de ambos os lados — sobretudo combatentes, mas também alguns civis — e obrigaram cerca de 46 mil pessoas a abandonar as suas casas, segundo a Organização Internacional para as Migrações.A Arábia Saudita fechou o seu oleoduto Leste-Oeste depois de a vital via de transporte de petróleo ter sofrido um ataque aéreo no meio da crescente guerra no Médio Oriente, ameaçando elevar ainda mais os preços da energia.O Iraque demitiu no sábado um comandante militar em resposta ao ataque.O oleoduto Leste-Oeste foi atingido na quinta-feira de manhã nas regiões de Riade e Medina, na Arábia Saudita, informou o Ministério saudita da Energia.O Ministério da Energia da Arábia Saudita informou que fechou o oleoduto por precaução. A linha transportava entre quatro milhões e cinco milhões de barris por dia nos últimos meses, o que equivale a 4% a 5% da oferta global, segundo empresas de rastreamento de navios e analistas.O ataque causou alguns ferimentos e danos que estavam a ser avaliados, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, sem detalhar o impacto nas exportações.atendendo a um pedido do primeiro-ministro iraquiano, informou o Ministério saudita dos Negócios Estrangeiros em comunicado, acrescentando, no entanto, que o reino se reserva o direito de "tomar todas as medidas necessárias" para proteger os seus interesses. O governo do Iraque condenou os ataques.