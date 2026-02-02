Fronteira de Rafah entre Gaza e Egito reaberta condicionalmente

"A partir de agora e após a chegada da missão europeia EUBAM, a passagem de Rafah está aberta aos residentes, para entrada e saída", disse aquela fonte à agência noticiosa francesa AFP.

As forças israelitas já tinham permitido alguma mobilidade naquele ponto no domingo, vital para a ajuda humanitária e para o avanço do cessar-fogo entre o estado de Israel e o movimento radical islamista palestiniano Hamas.

Na devastada Faixa de Gaza, muitos palestinianos esperam finalmente poder sair. Cerca de 20.000 crianças e adultos palestinianos que necessitam de cuidados médicos esperam deixar Gaza através desta passagem e milhares de outros palestinianos fora do território esperam regressar a casa.

A reabertura da fronteira deverá permitir também a entrada em Gaza dos 15 membros da Comissão Nacional para a Administração de Gaza, encarregados de gerir o território durante um período de transição sob a supervisão do `Conselho de Paz` presidido por Donald Trump.

A reabertura completa faz parte do plano do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para terminar definitivamente a guerra que começou em 07 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas contra Israel.

No sábado, ataques aéreos israelitas mataram 32 pessoas, segundo a Defesa Civil de Gaza, num dos dias mais sangrentos desde o início da trégua, em 10 de outubro de 2025. Israel alegou estar a responder a violações do cessar-fogo.