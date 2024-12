Fundo de Pensões da Noruega descarta empresa israelita

A Bezeq fornece serviços de telecomunicações a empresas e a pessoas em colonatos israelitas na Cisjordânia, mas também em zonas palestinianas, afirmou o conselho executivo do fundo em comunicado.

O fundo tomou a posição por recomendação do Conselho de Ética do Estado norueguês.

A empresa israelita, através da presença física e da prestação de serviços, "está a ajudar na manutenção e expansão de colonatos que são ilegais à luz do direito internacional", referiu o Fundo Global de Pensões da Noruega em comunicado.

O maior fundo soberano do mundo, que investe as receitas norueguesas do petróleo e do gás no estrangeiro, também excluiu o grupo siderúrgico britânico Evraz devido ao risco de poder contribuir para "graves violações das normas éticas fundamentais" através da atividade que mantém na Rússia.

O fundo petrolífero é gerido pelo banco público noruegês - Norges Bank Investment Management (NBIM) - sob a tutela do Ministério das Finanças e segue as recomendações anuais do Conselho de Ética, que procura garantir que os investimentos cumpram os critérios estabelecidos em 2004.

Consequentemente, dezenas de empresas estão atualmente sob observação ou temporariamente excluídas da carteira do fundo, que investe em cerca de nove mil empresas e vale aproximadamente 19,8 biliões de coroas norueguesas (1,7 biliões de euros).