Guarda Revolucionária anuncia ataques contra "bases inimigas"

Num comunicado transmitido pela emissora estatal IRIB, o exército ideológico da República Islâmica afirmou que "bases inimigas na região foram atingidas por ataques aéreos".

O Kuwait e o Bahrein, dois países que albergam importantes bases militares norte-americanas no Golfo, já tinham emitido alertas de ataque aéreo.

O Ministério do Interior do Bahrein disse que um alerta de ataque aéreo foi acionado hoje, após novos ataques aéreos dos EUA no Irão e do Kuwait ter denunciado ataques com mísseis e drones.

"A sirene soou. Os cidadãos e residentes são aconselhados a manter a calma e a dirigir-se para o local seguro mais próximo", escreveu o ministério na rede social X.

Horas antes, o exército do Kuwait anunciou que intercetou e abateu uma nova vaga de ataques com mísseis e drones iranianos, três dias depois de um ataque ao maior aeroporto do país, atribuído ao Irão.

"As defesas aéreas do Kuwait abateram mísseis e drones inimigos esta manhã. O Estado-Maior do Exército informou que quaisquer explosões ouvidas foram causadas pela interceção de ataques inimigos", escreveu o exército na rede social X.

As forças armadas instaram ainda os cidadãos a manterem a calma e a seguirem rigorosamente as instruções de segurança emitidas pelas autoridades enquanto o estado de alerta se mantiver em vigor.

Correspondentes da agência de notícias France-Presse disse que "explosões repetidas foram ouvidas em áreas próximas do Aeroporto Internacional do Kuwait", enquanto "explosões e interceções foram ouvidas" na capital do Bahrein, Manama.

O exército dos Estados Unidos (EUA) disse na rede social X que o Irão disparou sete mísseis contra o Kuwait e o Bahrein e garantiu que seis foram intercetados e o último falhou o alvo.

As forças armadas dos EUA acrescentaram que não foram registados feridos entre os soldados destacados na região nem quaisquer danos nas infraestruturas militares norte-americanas no Bahrein.

No início da semana, o Irão reivindicou a responsabilidade por um ataque ao Kuwait, em retaliação contra um alegado ataque dos Estados Unidos contra um petroleiro e contra a ilha iraniana de Qeshm.

Pelo contrário, a Guarda Revolucionária Islâmica negou qualquer envolvimento num outro ataque, com `drones`, que danificou um terminal de passageiros no Aeroporto Internacional do Kuwait e fez um morto e 63 feridos.