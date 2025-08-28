Guterres exige fim de mentiras e obstáculos na ajuda a Gaza

"Gaza está coberta de escombros, de corpos e de exemplos do que podem ser graves violações do direito internacional", afirmou Guterres aos jornalistas, antes de discursar numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Haiti.

"A fome da população civil nunca deve ser utilizada como método de guerra. Os civis devem ser protegidos. O acesso humanitário deve ser irrestrito. Chega de desculpas. Chega de obstáculos. Chega de mentiras", exigiu o líder da ONU.

Na semana passada, e pela primeira vez no Médio Oriente, a ONU declarou um cenário de fome em parte do território da Faixa de Gaza e disse que a situação podia ter sido evitada se não fosse "a obstrução sistemática de Israel".

O IPC (sigla em inglês), um organismo da ONU com sede em Roma que monitoriza a segurança alimentar a nível mundial, confirmou que uma situação de fome estava em curso em Gaza.

Contudo, Israel e Estados Unidos rejeitam as conclusões deste relatório, com membros do Governo israelita a defender que o documento foi "fabricado" de forma a "demonizar" Telavive.