Hamas declara que está pronto para entregar poder em Gaza

Numa mensagem vídeo enviada à agência noticiosa espanhola EFE, Hazem Qasim, porta-voz do Hamas na Faixa de Gaza, afirmou que foi tomada uma decisão "clara e definitiva" para que as instituições governamentais da Faixa de Gaza transfiram o controlo para o comité, a ser formado na segunda fase da trégua no enclave palestiniano e que se encontra ainda dependente de negociações.

"Esta decisão de entregar o controlo na Faixa de Gaza faz parte da nossa implementação do acordo de cessar-fogo e dá prioridade ao supremo interesse nacional", declarou Qasim no vídeo.

O acordo proposto no plano de paz dos Estados Unidos estipula que a Faixa de Gaza será governada a título transitório por um comité "tecnocrático e apolítico", composto por palestinianos e especialistas internacionais, sob a supervisão de um Conselho de Paz dirigido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo o porta-voz dos islamitas palestinianos, Israel "não quer avançar para a segunda fase devido a cálculos internos relacionados com a coligação governamental e lutas internas pelo poder" no seio do Governo liderado por Benjamin Netanyahu.

Hazem Qasim responsabiliza Israel pela falta de progressos no acordo de paz na Faixa de Gaza, apesar de "o Hamas ter cumprido todas as suas obrigações relativas à primeira fase" da trégua alcançada com Israel e em vigor desde 10 de outubro.

"É evidente que os cálculos de Netanyahu são internos e relacionados com as suas perspetivas eleitorais", comentou o porta-voz do Hamas, que acusou Israel de cometer "graves violações" do cessar-fogo e de "planear um regresso à guerra".

A primeira fase do cessar-fogo incluiu a libertação dos 48 reféns, vivos e mortos, que permaneciam na Faixa de Gaza em troca de centenas de prisioneiros palestinianos, a retirada parcial das forças israelitas e a entrada de ajuda humanitária no enclave.

Israel aguarda porém que seja localizado e entregue o último corpo dos reféns que se encontravam na posse das milícias palestinianas antes de avançar para a segunda fase do entendimento.

O Hamas alega dificuldade em encontrar os restos mortais do refém, referindo as pilhas de escombros que se acumularam durante dois anos de guerra na Faixa de Gaza, bem como falta de equipamento para as buscas.

A segunda fase do plano prevê a formação de um governo de transição sem o Hamas, o desarmamento do seu braço militar e a criação de uma força internacional de paz.

Segundo o jornal israelita Times of Israel, os Estados Unidos realizaram conversações com os outros mediadores do conflito - Egito, Qatar e Turquia - que confirmaram a Washington que o Hamas aceitará um plano de desarmamento gradual que começaria com a entrega do seu armamento pesado.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou mais de 70 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo grupo islamita, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.