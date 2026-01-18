Hamas diz-se preparado para entregar administração de Gaza

A fonte, referida pela agência de notícias espanhola EFE, que garante tratar-se de alguém relacionado com as negociações no Cairo, mas que pediu para não ser identificada, disse que o Hamas reafirmou nas reuniões "o seu total empenho" em entregar a administração da Faixa de Gaza ao recém-formado comité.

Formado aquando da entrada em vigor anunciada por Washington da segunda fase do plano norte-americano para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, o comité tecnocrático é composto por 15 personalidades palestinianas.

O órgão deverá administrar Gaza provisoriamente, sob a tutela de um Conselho da Paz liderado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e trabalhar na reconstrução do território, devastado por dois anos de guerra.

Os trabalhos de reconstrução "assentarão essencialmente" no plano egípcio que envolve árabes e islâmicos, afirmou o presidente do comité, Ali Shaath, antigo vice-ministro palestiniano, numa entrevista à al-Qahera News.

A fonte citada pela EFE confirmou que o grupo islamita concordou com os mediadores egípcios sobre todos os pormenores do processo de transição, referindo que os líderes do movimento fora da Faixa instruíram as suas organizações e fações afiliadas a prepararem-se para renunciar aos seus cargos e entregar todos os documentos relevantes.

O Hamas, acrescentou, "isenta-se" perante o mundo de qualquer responsabilidade por obstruir ou dificultar o processo para o fim da guerra.

"Pode-se afirmar que Gaza está agora sob a administração do comité, e espera-se que todas as partes envolvidas cumpram as suas promessas de prestar ajuda, iniciar a reconstrução e aliviar o sofrimento dos residentes" do enclave palestiniano, declarou.

No entanto, informou que o Hamas enviou uma carta aos mediadores, na qual "exige o cumprimento das obrigações da primeira fase" do acordo de cessar-fogo em Gaza antes de discutir a entrega de armas prevista na segunda fase.

Estas obrigações, explicou, incluem a abertura da passagem de Rafah, a entrada no enclave de casas pré-fabricadas, o fornecimento das quantidades acordadas de ajuda e também de tratores para reconstrução, bem como "o fim das violações do cessar-fogo" por parte do exército israelita.

A missão deste comité é governar e reconstruir a Faixa de Gaza do pós-guerra a título interino, sob o controlo do Conselho de Paz.

A composição do conselho inclui, entre outras figuras, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o enviado da Casa Branca Steve Witkoff, e o do Presidente norte-americano Jared Kushner.