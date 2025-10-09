Hamas recebeu garantias de que a guerra terminou de forma permanente

Al Hayya acrescentou que 250 palestinianos condenados a prisão perpétua serão libertados como parte do acordo, além de 1.700 prisioneiros de Gaza que foram detidos após 7 de outubro.







O grupo confirmou assim que está declarado o fim da guerra, esta quinta-feira, marcando o início de um cessar-fogo permanente.

Osama Hamdan, outro líder do grupo islamita afirmou que nenhum palestiniano aceita o desarmamento e que os palestinianos precisam de armas e de resistência.





Esta era uma das condições de Israel para o cessar-fogo.





Israel anunciou durante o dia que "todos os partidos" assinaram a primeira fase do acordo em Gaza



A votação de Israel





Responsáveis israelitas já garantiram que o acordo entrará em efeito mal seja aprovado pelo governo liderado por Benjamin Netanyhau. A decisão é aguardada para as próximas horas.









Primeiro, no prazo de 24 horas após a aprovação do plano pelo governo, as forças militares israelitas posicionar-se-ão ao longo da Linha Amarela, a linha inicial proposta para a retirada israelita em Gaza

No prazo de 72 horas após a deslocalização, 20 reféns israelitas vivos e 28 reféns falecidos — incluindo quatro reféns não israelitas falecidos — serão libertados do cativeiro em Gaza.

A resolução descreve que o calendário de libertação dos reféns será "determinado com uma consideração cuidadosa para evitar colocar as suas vidas em risco ou atrasar a sua libertação, dadas as circunstâncias e condições únicas dos reféns".

Se os corpos dos reféns falecidos não forem todos libertados, será invocado um apêndice confidencial com "condições adicionais", estipula a resolução.

Por sua vez, Israel iniciará a libertação de prisioneiros e detidos palestinianos sob custódia do Serviço Prisional de Israel ou das Forças de Defesa de Israel. Isto inclui 250 prisioneiros a cumprir penas perpétuas, que serão libertados mediante o acordo de expulsão para Gaza ou para o estrangeiro e de não regressarem a Israel.

Israel vai também libertar 1.700 residentes de Gaza e 22 menores, todos eles não envolvidos nos ataques de 7 de Outubro, mas detidos posteriormente.

Os corpos de 360 ​​pessoas que Israel designou como "terroristas" também serão devolvidos. De acordo com uma cópia do documento, obtida pela norte-americana CNN, a resolução que as autoridades de Israel irão a votar, inclui vários pontos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, um dos principais arquitetos do cessar-fogo, já afirmou que os reféns ainda na posse do Hamas deverão ser libertados "segunda ou terça-feira".



Donald Trump deverá deslocar-se ao Egito e a Israel nos próximos dias. A previsão é que a visita se dê domingo.





"Hoje, anunciamos quecontra o nosso povo ee a retirada das forças de ocupação", disse Khalil Al Hayya, num discurso televisivo esta quinta-feira.O acordo inclui aindae prevê a libertação, por Israel, de todas as mulheres e crianças palestinianas detidas.