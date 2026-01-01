Iémen. Arábia Saudita rejeita proposta de separatistas apoiados pelos EAU

Num aparente gesto de boa-vontade, o STC propôs esta quinta-feira a presença de tropas governamentais apoiadas por Riade nas áreas recém-conquistadas, referindo que o controlo destes territórios responde aos "esforços" da coligação liderada pela Arábia Saudita, para garantir a segurança e a unidade do país.





Invocou nomeadamente "a nossa vontade de responder aos esforços louváveis ​​dos nossos irmãos" no Iémen.





Este "destacamento ao longo da fronteira com a Arábia Saudita invalida qualquer argumento apresentado" pelos sauditas, justificou à AFP o porta-voz do STC, Anwar al-Tamimi.





A proposta do STC, foi várias vezes propostas pelos EAU e sempre rejeitada pela Arábia Saudita. Destinar-se-ia a envolver forças sulistas do chamado "Escudo Nacional", na segurança das áreas sob controlo separatista. O movimento diz pretender restabelecer a independência do sul do Iémen e recusa retirar dos territórios recentemente conquistados, colocando em causa as tréguas em vigor desde 2022.





Tem o apoio da maioria da população local.

O governo dos Emirados Árabes Unidos, por sua vez, negou "alimentar o conflito", ao mesmo tempo que anunciou a retirada das suas restantes forças do Iémen por razões de "segurança".





com agências

"Temos de esperar para ver o que acontece no terreno", disse a fonte, falando sob anonimato, sublinhando que Riade só ficará satisfeita "se deixarem Hadramawt e Mahra".A ofensiva-relâmpago dos separatistas, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, provocou a ira dos seus aliados na coligação liderada pela Arábia Saudita que combate há mais de uma décadas os rebeldes xiitas houthi.Considerou as ações de Abu Dabi "extremamente perigosas" e uma "ameaça" à sua segurança e à da região.No mesmo dia, o reino bombardeou um carregamento de armas suspeito de ser proveniente dos Emirados Árabes Unidos num porto iemenita controlado pelo STC.