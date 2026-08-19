Irão adverte países do Golfo contra ajuda militar aos Estados Unidos

O porta-aviões USS George Washington foi projetado para o Médio Oriente, tendo em vista substituir o USS Abraham Lincoln.

Emirados suspendem comércio com o Irão

Antes, o Ministério do Interior dos Emirados emitiu um alerta telefónico, instando a população a procurar abrigo face às "ameaças dos mísseis".

Tráfego no Estreito de Ormuz diminui

Seis navios de carga atravessaram o estreito na terça-feira, segundo dados da Kpler até às 02h58 GMT (03h58 em Lisboa), um número inferior aos nove do dia anterior e abaixo da média diária de 11 dos últimos dez dias.

Não houve rastreio de carregamentos de petróleo saudita.





c/ agências

O Irão advertiu os países do Golfo, esta quarta-feira, contra a prestação de qualquer assistência às forças armadas dos Estados Unidos, após a decisão dos Emirados Árabes Unidos de suspender o comércio com Teerão, no meio da escalada das tensões regionais.", sublinhou o general Ali Abdullahi.Apesar da diminuição das hostilidades desde os ataques iniciais israelo-americanos e da retaliação iraniana, as tensões na região continuam elevadas após quase seis meses de guerra.Os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irão, na terça-feira, de disparar dois mísseis balísticos que caíram ao mar, visando embarcações marítimas. De seguida, o Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou, na sua conta de Facebook, a suspensão de todas as transações comerciais e financeiras com o Irão até novas ordens.", anunciou Afra Al Hameli.Segundo o Ministério da Defesa dos Emirados, os dois mísseis tinham como alvo navios e caíram ao mar, naquele que constitui o primeiro ataque detetado contra o país em vários meses.Teerão negou o lançamento de mísseis no Golfo, rejeitando categoricamente as acusações dos Emirados Árabes Unidos.No entanto, oO Ministério da Defesa declarou inicialmente que os mísseis tinham como alvo o território, antes de esclarecer que "estavam direcionados para a navegação marítima" e que "o primeiro míssil caiu fora das águas territoriais, enquanto o segundo caiu dentro das águas territoriais".Este alerta público foi o primeiro desde julho, quando foi enviada uma mensagem de aviso para um ataque que, no final, não atingiu o território. Outro falso alarme também foi acionado em junho.Os Emirados Árabes Unidos são um importante centro financeiro e comercial no Golfo. O país, que alberga uma grande comunidade iraniana, estava entre os principais parceiros do Irão nestas áreas antes do início da guerra.Mas, durante a primeira fase da guerra no Médio Oriente, desencadeada a 28 de fevereiro pelos ataques israelitas e americanos contra o Irão, Teerão lançou quase três mil ataques contra os EAU, tornando-os o seu principal alvo de retaliação.O tráfego marítimo através do estreito de Ormuz diminuiu, segundo dados divulgados esta quarta-feira, com a maioria dos armadores a evitar a importante via navegável devido à falta de sinalização clara sobre a sua reabertura após o bloqueio imposto durante a guerra com o Irão.O tráfego de entrada incluiu um navio petroleiro de grande porte vazio que seguia o lado omanita do estreito, bem como dois petroleiros, um de médio porte e outro intermédio, como mostram os dados.Na terça-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que não estavam em curso negociações com o Irão e insistiu que o Estreito de Ormuz estava aberto, contradizendo a afirmação iraniana de que permanecia fechado à navegação.Com as preocupações de segurança a restringir as remessas de petróleo para o maior importador mundial, dois gigantes chineses do transporte marítimo, que antes da guerra transportavam metade das suas importações de petróleo do Médio Oriente, mantiveram os seus navios-tanque fora do Estreito de Ormuz e do Estreito de Bab el-Mandeb desde o final de Julho, segundo a empresa de rastreio de navios-tanque Vortexa e um corretor naval.No estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, onde os houthis iemenitas declararam um bloqueio naval à Arábia Saudita a 20 de julho, os dados da Kpler mostraram 30 trânsitos de navios mercantes durante o fim de semana, um aumento em relação aos 19 da semana anterior.