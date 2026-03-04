Israel alertou população sobre ataques aéreos contra prédios no sul de Beirute

O porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, disse que os residentes devem afastar-se dos prédios "pelo menos 300 metros".

A declaração divulgada nas redes sociais foi acompanhada de um mapa que assinala a vermelho os edifícios e a zona, no sul da capital do Líbano, que vai ser alvo da Força Aérea israelita.

Os alertas referiram-se sobretudo aos moradores do bairro de Laylaki.

O outro aviso anterior dizia respeito a dois edifícios, também a sul de Beirute.

Novos ataques israelitas atingiram o Líbano durante a madrugada de hoje, segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), que reportou quatro mortes na cidade de Baalbek, no leste do país.

O Hezbollah (Partido de Deus), apoiado pelo Irão, realizou uma série de ataques na segunda-feira, quando o grupo xiita atacou posições israelitas em retaliação pela morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

O líder supremo iraniano morreu na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Israel respondeu com ataques aéreos contra Beirute e outras zonas do Líbano, que causaram um grande número de deslocados, mais de meia centena de mortos e aproximadamente 150 feridos.