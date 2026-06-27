Israel ameaça usar "grande força" contra o Irão caso este bloqueie o acordo com o Líbano

🚨Breaking - Following the signing of the Israel-Lebanon framework agreement, Israeli Defense Minister Israel Katz warns Iran:



“If Iran attempts to attack Israel in order to prevent the implementation of the agreement, we will respond with overwhelming force and demonstrate the… pic.twitter.com/LL2Gw1jtd0 — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) June 27, 2026

Ataques continuam

A praça central da vila, bem como o bairro de Al-Manzala, já tinham sido atingidos no sábado por quatro ataques de drones israelitas, segundo a mesma fonte.





O Líbano foi arrastado para a guerra entre a 2 de março, depois de o Hezbollah ter disparado rockets contra Israel em apoio do Irão, que era alvo de uma ofensiva israelo-americana.



Israel retaliou com intensos ataques aéreos e uma invasão terrestre do sul do Líbano, onde as suas tropas ocupam grandes extensões de território e levam a cabo uma destruição generalizada de casas e outros edifícios.



Um cessar-fogo acordado a 17 de abril não pôs fim aos combates entre Israel e o Hezbollah, mas a violência diminuiu desde o memorando de entendimento entre Teerão e Washington.



c/agências

Israel Katz considera que este acordo, assinado na sexta-feira, representou "um golpe estratégico para o eixo iraniano" na região e avisou que se "o Irão tentar atacar Israel para impedir" a sua implementação, "agiremos contra ele com grande força".“O primeiro-ministro e eu instruímos as Forças Armadas israelitas a se prepararem para uma permanência prolongada na zona de segurança”, disse Katz, acrescentando que "não haverá redistribuição de tropas israelitas no sul do Líbano, nem retirada, enquanto a organização terrorista Hezbollah não for desarmada em todo o Líbano", descrevendo isso como "o princípio importante estabelecido no acordo".Washington anunciou, na sexta-feira, um acordo-quadro entre o Líbano e Israel com o objetivo de alcançar "uma paz duradoura" entre os dois países do Médio Oriente, adversários de longa data. No entanto, os ataques continuam.Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA, a agência de notícias oficial), aviões de guerra israelitas realizaram um ataque aéreo por volta das 18h30 locais (15h30 GMT), na aldeia de Nabatieh al-Fawqa, a sul da cidade de Nabatieh.