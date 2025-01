Israel diz ter detetado míssil disparado do Iémen

"Foi detetado um míssil que atravessou o território israelita a partir do Iémen", escreveu o exército na plataforma de mensagens Telegram.

O exército acrescentou que "intercetores foram lançados em direção ao alvo" e que os detalhes do disparo ainda estão a ser estudados.

"Foi recebido um relatório sobre a queda de um fragmento de um intercetor na zona de Modi'in", centro de Israel, referiu.

O serviço de emergência israelita Magen David Adom declarou que, "de momento, não foram recebidas quaisquer informações sobre ataques com foguetes ou lesões físicas", embora doze pessoas tenham ficado feridas a caminho de um abrigo.

Após o início da guerra na Faixa de Gaza, os rebeldes Huthis começaram a atacar com "drones" e mísseis o território israelita e navios ligados a Israel no mar Vermelho e no mar Arábico, em resposta à ofensiva israelita no enclave palestiniano, que já matou mais de 45.500 pessoas.

Nas últimas semanas, os rebeldes Huthis aumentaram a frequência dos bombardeamentos contra Israel.