Israel diz ter eliminado membro do Hamas em ataque que fez 2 mortos em Gaza

O número de mortos foi adiantado por fonte ligada ao movimento islamita palestiniano citada pelo jornal Filastin, que indicou também vários feridos em consequência do bombardeamento israelita contra uma casa no bairro de Al Tufa, na zona leste da Cidade de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) e o Shin Bet (serviço de segurança interna) adiantaram, por sua vez, que terroristas do Hamas dispararam contra uma zona onde operavam tropas israelitas no norte da Faixa de Gaza, o que "constitui uma violação do acordo de cessar-fogo".

"Em resposta, as IDF e o Shin Bet visaram um terrorista de alto nível do Hamas que estava a promover planos contra as nossas forças no norte da Faixa de Gaza", pode ler-se num breve comunicado.

As autoridades controladas pelo Hamas em Gaza elevaram na terça-feira o número de mortos para 71.391 e o de feridos para 171.279, na sequência da guerra com Israel após os ataques de 07 de outubro de 2013.

Este número inclui 424 mortes desde 10 de outubro, data em que entrou em vigor o mais recente acordo de cessar-fogo.