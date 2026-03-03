Israel iniciou operação terrestre no sul do Líbano

A informação surge depois de o Ministério da Defesa de Israel ter autorizado os militares a "tomar o controlo" de novas posições no país vizinho.

A incursão terrestre estava a decorrer "ao nível de Kfar Kila e da planície de Khiam", zonas situadas na fronteira com Israel, precisou a fonte libanesa, que falou na condição de não ser identificada, segundo a AFP.

O Líbano já anunciara hoje a retirada de efetivos militares de posições avançadas junto à fronteira com Israel para preservar a segurança dos seus efetivos devido às operações israelitas.

Israel tem em curso no Líbano uma campanha de ataques contra o movimento pró-iraniano Hezbollah em paralelo com a guerra contra o Irão.