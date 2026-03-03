Israel pede à comunidade internacional para cortar relações com Teerão
O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita pediu hoje o corte de todas as relações com o Irão durante uma videoconferência com todos os embaixadores estrangeiros em Israel, no quarto dia da guerra contra a República Islâmica.
"Depois do ataque do Irão a todos os seus vizinhos e do massacre do seu próprio povo, os países de todo o mundo devem romper todas as relações com este país", defendeu Gideon Saar durante a reunião.
O encontro contou com a participação de cerca de 60 embaixadores acreditados junto das autoridades israelitas, segundo um comunicado do gabinete do chefe da diplomacia de Israel.
De acordo com Telavive, o regime iraniano tornou-se uma ameaça à paz mundial que deve ser isolado diplomaticamente.