Israel prepara-se para implementar de imediato plano de Trump

A declaração do governo de Telavive não menciona o pedido do presidente dos EUA.

Hamas pronto a libertar reféns

A resposta, que não especifica se o grupo aceita ou não o plano, foi transmitida através de mediadores do Catar, que a comunicaram à Administração Trump.

“Paz está muito perto”

"Israel deve interromper imediatamente o bombardeamento de Gaza, para que possamos resgatar os reféns de forma segura e rápida!”





Num comunicado, o, Benjamin Netanyahu, garantiu que, de acordo com os princípios estabelecidos por Israel, que são consistentes com a visão de Trump para o fim da guerra".A nota refere ainda queda primeira fase do plano de Trump para Gaza,Pouco depois, os meios de comunicação israelitas noticiaram que a cimeira política do país tinha instruído os militares para reduzirem a atividade ofensiva em Gaza.O chefe do Estado-Maior Militar israelita instruiu as forças, em comunicado, para se prepararem para a implementação da primeira fase do plano de Trump, sem referir se haveria uma redução da atividade militar em Gaza.A nível interno, o primeiro-ministro está dividido entre a crescente pressão para pôr fim à guerra — vinda de famílias de reféns e de um público cansado da guerra — e as exigências dos membros da linha dura da sua coligação de extrema-direita, que insistem que não deve haver tréguas na campanha de Israel em Gaza.O Hamas afirmou na sexta-feira que concordou em libertar todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, nos termos da proposta de Gaza do presidente dos EUA, Donald Trump.No que se pode considerar uma contraproposta, o Hamas mostrou-se também disposto a aceitar a entrega da administração da Faixa de Gaza, referindo "um órgão de palestinianos independentes".Mas. E ignora o ponto de desarmamento exigido por Israel.A posição do Hamas é assumida "para alcançar a cessação da guerra e a total retirada da Faixa" pelas forças israelitas.Um alto responsável do Hamas, Mahmoud Mardawi, citado pela agência France Press, disse que a proposta de Trump "é muito vaga" e obriga a negociações.Mousa Abu Marzouk, outro alto funcionário do Hamas, explicou à Al Jazeera que o grupo não se desarmaria antes do fim da "ocupação" israelita, acrescentando que as questões sobre o futuro de Gaza devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestiniana abrangente, da qual o Hamas fará parte.O responsável acrescentou que o Hamas entrará em negociações sobre todas as questões relacionadas com o grupo e as suas armasO presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que aapós o Hamas ter reagido positivamente ao seu plano, incluindo aceitando libertar os reféns.Num vídeo publicado na rede social Truth, Trump agradeceu aos países mais diretamente envolvidos na mediação entre Hamas e Israel - Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito e Jordânia - proclamando “um grande dia”, ainda que haja negociações a realizar.. Temos de ter ainda os termos definitivos [do acordo] de pedra e cal”, disse Trump no vídeo gravado na Sala Oval.”, adianta.O presidente norte-americano afirma ainda que “todos serão tratados de forma justa” no processo negocial.