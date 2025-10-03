Trump exige a Israel que pare de bombardear Gaza imediatamente

Acrescentou também que Israel deve parar de bombardear Gaza imediatamente e que a sua Administração já está a discutir pormenores a acertar com o grupo palestiniano.





A declaração foi publicada pelo presidente norte-americano na sua rede Truth Social.





"Com base na Declaração recentemente emitida pelo Hamas, acredito que estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeamento de Gaza, para que possamos resgatar os reféns de forma segura e rápida!", escreveu Donald Trump.



"Neste momento, é muito perigoso fazê-lo. Já estamos a discutir pormenores a acertar. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito procurada no Médio Oriente".





As negociações prevêem-se acesas, com o presidente determinado a conseguir a paz na região.



O Catar afirmou entretanto que iniciou a coordenação com o mediador Egito e os Estados Unidos para dar continuidade às negociações sobre o plano do presidente norte-americano, Donald Trump, para Gaza, visando pôr fim à guerra,



O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, no canal X, referiu ainda que o Catar acolheu com satisfação a resposta do grupo militante palestiniano Hamas ao plano de Trump.

O Hamas respondeu horas depois, sem se comprometer inteiramente mas aceitando libertar os reféns nos termos do plano de Trump e passar a administração da Faixa de Gaza para "um orgão de palestinianos independentes".





A resposta do Hamas ao plano de Trump foi transmitada por mediadores.





Logo depois da publicação de Trump, o Egito, em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, garantiu que irá fazer todos os esforços com os Estados árabes, os EUA e os países europeus, para alcançar um cessar-fogo permanente em Gaza.





Espera ainda que o "desenvolvimento positivo" das respostas leve todas as partes a implementar o plano.