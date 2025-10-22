Mundo
Guerra no Médio Oriente
JD Vance diz que Trump está confiante na manutenção do cessar-fogo em Gaza
Foto: Leo Correa - EPA
Donald Trump acredita que o cessar-fogo em Gaza se vai manter, bem como a trégua pode abrir caminho para novas parcerias regionais entre Israel e os países vizinhos.
Depois de um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamim Nethanyau, o vice presidente norte-americano admitiu no entanto que os negociadores têm uma missão complexa pela frente: desarmar o Hamas. JD Vance depois desta visita a Israel, segue para o Egito, um dos países que tem mediado as negociações de paz entre Israel e o Hamas.