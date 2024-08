Jerusalém. Cinco detidos em protestos ultraortodoxos contra recrutamento militar

A violência entre policias israelitas e os manifestantes ultraortodoxos foi desencadeada em Jerusalém quando mais de cem homens bloquearam várias vias em Jerusalém.





Os confrontos iniciaram-se em frente a um centro de recrutamento das Forças de Defesa de Israel (IDF), e alastraram a mais vias.





As forças de segurança declararam que o protesto era ilegal, e os alguns dos participantes revoltaram-se.





Várias dezenas de manifestantes ultraortodoxos continuaram até a estrada de Jaffa, onde tentaram bloquear os carris do metro de superfície e arremessaram objetos aos policiais.







Por terem interrompido o serviço de transporte, os protestos provocaram atrasos ao longo da rota entre a Estação Rodoviária Central e a Cidade Velha, relatou o jornal Kol Ha'ir, sediado em Jerusalém.





As autoridades usaram a força para tirar os manifestantes das estradas e da área, disse a polícia, e para isso recorreram a um canhão de água e a agentes montados a cavalo.

Contra o recrutamento das IDF





Os mais de cem homens ultraortodoxos contra o recrutamento de membros da comunidade para as Forças de Defesa de Israel estão contra a recente decisão do Tribunal Superior que estipolou uma obrigação legal para os jovens haredi que passam a integrar, tal como a restante da comunidade judaica israelita, e servirem nas forças armadas do país.





Os judeus Haredi compõem cerca de 13 por cento da população de Israel (total aproximadamente 9,9 milhões). Esta comunidade não servia nas forças armadas, dedicando a vida a estudar o livro sagrado judaico, a Torá.





Agora, os 67 mil Haredim elegíveis (o equivalente a cinco divisões militares) enfrentam a convocatória gradual para incorporação nas forças armadas.







As IDF estão com escassez de militares causada pelas hostilidades em várias frentes de guerra, tanto na fronteira norte e pela guerra em curso em Gaza, que começou em 7 de outubro.





Nesta terça-feira, a administração da defesa israelita começou a convocar para o serviço cerca de 15 mil reservistas anteriormente isentos, muitos dos quais já serviram em combate em Gaza.



"Escolhemos a prisão e não o exército"

A polícia israelita confirmou que foram detidas cinco pessoas e já está em curso uma investigação sobre um confronto físico entre um motorista que passava pelo local e um manifestante.











Polícias retiram à força os manifestantes ultraortodoxos, junto ao centro de recrutamento da IDF | Ammar Awad - Reuters





Os manifestantes tentaram repetidamente romper os bloqueios policiais perto do centro de recrutamento do IDF e entoavam slogans anti-alistamento, incluindo "Preferimos morrer do que nos alistar" e "Escolhemos a prisão e não o exército".





De acordo com a comunicação local, ouviram-se também insultos contra as autoridades, onde palavras como "nazis" e "Hezbollah" deram o mote.