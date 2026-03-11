Kallas anuncia novas sanções da UE a 19 pessoas e empresas do regime iraniano

"A União Europeia (UE) continua a responsabilizar o Irão. Hoje, os embaixadores dos Estados-membros aprovaram novas sanções contra 19 responsáveis e empresas do regime [iraniano] responsáveis por violações graves dos direitos humanos", anunciou a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros numa publicação na rede social X.

Kallas garante que, "enquanto a guerra no Irão continua, a UE protegerá os seus interesses e perseguirá os responsáveis pela repressão interna".

"Isto também envia uma mensagem a Teerão de que o futuro do Irão não pode ser construído sobre a repressão", afirma.

Em 29 de janeiro, a UE já tinha anunciado a imposição de sanções a 15 pessoas e seis entidades por "graves violações dos direitos humanos", numa lista que incluía o ministro do Interior e chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Eskandar Momeni, o procurador-geral, Mohammad Movahedi-Azad, oficiais de alta patente das forças de manutenção da ordem e comandantes do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica.

No mesmo dia, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE decidiram também classificar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista.

As duas decisões foram tomadas em resposta à repressão de protestos antigovernamentais em janeiro, que resultaram na morte e detenção de dezenas de milhares de pessoas.