Londres vai enviar aviões de combate para "missões defensivas" de apoio à Arábia Saudita

Em comunicado, o Ministério da Defesa britânico explica que estas missões "defensivas" visam "contribuir para a proteção das cidades sauditas e das infraestruturas nacionais críticas contra ataques aéreos, mobilizando caças Typhoon da Royal Air Force".





No entanto, Londres sublinha que estas aeronaves "não realizarão qualquer ataque ofensivo contra os Houthis".





Londres disponibilizará ainda a Riade uma aeronave A400M da Royal Air Force "para facilitar o transporte de material de defesa" através do território, e enviará conselheiros militares britânicos para atuar junto do Estado-Maior saudita.

"Os incessantes ataques dos Houthis contra o nosso aliado, a Arábia Saudita, são absolutamente ignóbeis. O facto de terem como alvo o aeroporto de Riade, em particular, demonstra os extremos a que os Houthis estão dispostos a recorrer para agravar a situação na região", declarou o ministro da Defesa, Wes Streeting, citado no comunicado.

Londres já prestava apoio logístico a Riade, através do envio de equipamento de defesa aérea contra ataques de mísseis e drones, além de disponibilizar aeronaves de reabastecimento em voo aos aviões sauditas que realizam operações defensivas face a estes ataques.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, estão envolvidos numa guerra civil com o governo do Iémen, reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita.





O reino saudita tem sido alvo de ataques quase diários por parte do grupo de rebeldes contra aeroportos, instalações energéticas e instalações militares.





Nos últimos dias, os ataques atingiram uma intensidade sem precedentes, sobretudo no aeroporto de Riade, que foi encerrado após um ataque a 10 de outubro que fez 13 mortos e centenas de feridos — o balanço mais grave em mais de dez anos em solo saudita.