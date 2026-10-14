Riade confirma ataque contra sede da Aramco após ameaça de Houthis

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manifestou preocupação, na quarta-feira, com o facto de os ataques contra a Arábia Saudita poderem ter repercussões para as populações de "todo" o mundo, ao elevarem ainda mais os preços dos hidrocarbonetos.

Riade informou, na manhã de quarta-feira, que quatro pessoas — duas mulheres, um homem e uma criança — ficaram feridas por destroços de mísseis na capital.

Retomada guerra no Iémen

A estação de televisão Al-Masirah, controlada pelos houthis, noticiou que a coligação liderada pela Arábia Saudita tinha atacado a estação central de Sabah da Yemen Petroleum Company, um depósito de combustível nos arredores de Sanaa.

A Arábia Saudita retomou a sua campanha militar no Iémen em apoio do governo reconhecido internacionalmente, numa tentativa de inverter os avanços súbitos dos houthis no mês passado, quando estes avançaram rapidamente ao longo da costa do Mar Vermelho até ao estratégico Estreito de Bab el-Mandeb.





O estreito, a porta de entrada sul para o Mar Vermelho, tornou-se uma rota ainda mais vital para o abastecimento energético da Arábia Saudita e do resto do mundo desde o início do conflito que envolveu o Irão, em fevereiro, quando Teerão fechou o Estreito de Ormuz — via que liga o Golfo ao Oceano Índico.

Washington, o mais forte aliado da Arábia Saudita e seu garante de segurança de longa data, tem rejeitado, até à data, as tentativas sauditas de o envolver diretamente na guerra contra os houthis.

As autoridades responderam ao incidente num edifício administrativo do complexo da sede no final do dia de terça-feira e tomaram as medidas necessárias, informou o Ministério, acrescentando que não houve feridos nem mortos.Uma fonte da empresa tinha revelado à Reuters que umA fonte afirmou que uma torre de escritórios no complexo foi atingida e que os seus três andares superiores sofreram danos.Várias fontes disseram à Reuters que ouviram fortes estrondos perto do complexo da Aramco.Os houthis tinham ameaçado uma resposta "dura e dolorosa" aos ataques liderados pela Arábia Saudita contra a capital iemenita, Sanaa; o porta-voz Yahya Saree afirmou que os alvos poderiam incluir a sede da Saudi Aramco em Dhahran e uma refinaria de petróleo em Riade.O grupo alertou os trabalhadores do setor petrolífero na Arábia Saudita para que se mantivessem afastados de locais que pudessem ser alvos.As autoridades informaram ainda quee mísseis foram intercetados e destruídos na capital, Riade, e na região sul do país.Os destroços causaram danos limitados a 15 casas em Riade, disse o porta-voz da Defesa Civil.Foram enviadas mensagens de alerta por telefone aos moradores, advertindo-os de uma "ameaça aérea" e aconselhando-os a procurar abrigo. O alerta foi levantado poucos minutos depois.O aeroporto internacional de Riade foi alvo de quatro ataques, incluindo um no sábado que matou 13 pessoas.O ataque com míssil balístico de sábado ao aeroporto de Riade foi o mais mortífero na Arábia Saudita numa década, com outros ataques a levarem à suspensão de voos em todo o país.Os houthis afirmaram, na terça-feira, que a Arábia Saudita estava a atacar Sanaa, e a coligação liderada pelos sauditas alertou os civis para que se mantivessem afastados de um depósito de petróleo nos arredores da cidade.Num comunicado divulgado na noite de terça-feira,Embora uma ofensiva governamental iniciada há uma semana tenha expulsado os houthis da zona mais próxima do estreito, o grupo continua entrincheirado nas imediações e obteve avanços nos arredores da cidade de Taiz este mês. A Arábia Saudita tem procurado um maior apoio dos seus aliados para a campanha contra os houthis e para ajudar a repelir os ataques do grupo com mísseis e drones., iniciada com o ataque conjunto dos EUA e de Israel contra a República Islâmica, a 28 de fevereiro.O Irão, rival regional de longa data da Arábia Saudita, ofereceu-se para mediar o conflito entre os sauditas e os houthis, afirmou no domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi — declarações que foram reiteradas pelo Ministério na segunda-feira.