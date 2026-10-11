Atribuído aos Houthis. Pelo menos 12 mortos e 309 feridos em ataque ao aeroporto de Riade

Os dois ataques anteriores ao aeroporto internacional Rei Khalid, esta semana, mataram quatro pessoas e causaram danos graves a uma aeronave comercial saudita estacionada no pátio.



Os houthis, grupo apoiado pelo Irão, declararam que as aeronaves comerciais devem evitar o espaço aéreo saudita, classificando-o como uma zona de operações militares.

From Colonel Turki Al-Maliki, official spokesperson of the coalition 🇸🇦 https://t.co/ury3iUgM6H — Makkah Updates🕋 (@MakkahUpdate) October 10, 2026

Trump admite possibilidade de atacar os Houthis

I am deeply shocked by & strongly condemn Saturday’s lethal attack by the Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, which reportedly killed 12 people & injured hundreds of civilians. Attacks on civilians & civilian infrastructure are a violation of international law. These attacks must cease immediately. — António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2026



Ofensiva para tentar retomar território

Os Houthis integram o chamado eixo da resistência, formado por grupos políticos e armados apoiados pelo Irão, ao lado do Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano e milícias xiitas no Iraque.





c/agências

De acordo com a autoridade de aviação civil saudita, entre as vítimas mortais, do, encontram-se quatro cidadãos sauditas e oito estrangeiros, dos quais um norte-americano.Osque ocorreu sem aviso prévio.Os ataques expuseram vulnerabilidades nas capacidades de defesa da Arábia Saudita, enquanto o país conduz uma campanha aérea contra os Houthis para apoiar a guerra terrestre do governo iemenita contra o grupo apoiado pelo Irão.No sábado,, informou a autoridade de aviação civil saudita.As operações estão suspensas até que os danos sejam avaliados e a segurança das instalações esteja verificada, acrescentou a entidade.O chefe do gabinete de imprensa dos houthis publicou na rede social X que o grupo tinha "paralisado o aeroporto internacional de Riade".O grupo alertou ainda as companhias aéreas internacionais para que não operem voos através do espaço aéreo saudita, afirmando que a região se tornou palco das suas operações militares — com exceção do espaço aéreo sobre as cidades sagradas de Meca e Medina.A embaixada dos EUA em Riade "recomenda vivamente que todos os cidadãos norte-americanos evitem este aeroporto e as áreas circundantes".Outras embaixadas ocidentais aconselharam o pessoal a evitar durante uma semana o aeroporto de Riade, indicou à AFP um diplomata na capital saudita., pouco antes de Riade acolher importantes conferências sobre energia e investimentos. Os organizadores destes eventos tinham declarado, antes dos ataques de sábado, que as conferências decorreriam como planeado.A coligação militar liderada pela Arábia Saudita acusou os rebeldes houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, de terem levado a cabo o ataque de sábado contra o aeroporto Rei Khalid, em Riade, prometendo responder "com firmeza".Num comunicado, o porta-voz da coligação,"contra um dos terminais de passageiros do Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, que causou mortos e feridos entre os viajantes e os funcionários do aeroporto".O comando da coligação "responderá com firmeza a este ataque terrorista", acrescentou.Ainda no sábado à noite, aonde se encontra a base aérea do Príncipe Sultão."Interceção e destruição de um míssil balístico em Al-Kharj lançado pela milícia terrorista Houthi", referiu a coligação, que apoia o governo internacionalmente reconhecido do Iémen, num comunicado.O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu juntar-se à coligação liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes Houthis, referindo que espera tomar uma decisão "muito rapidamente", na sequência do ataque."Podemos.. Acabámos de saber do recente ataque, por isso tomaremos uma decisão. Agimos muito rapidamente", afirmou.O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, condenou os ataques ao aeroporto, afirmando que "demonstram um desrespeito flagrante pela vida de civis inocentes".O secretário-geral da ONU,, reiterando que os ataques a civis e a infraestruturas civis violam o direito internacional e devem cessar imediatamente.A Arábia Saudita e o governo iemenita reportaram centenas de ataques contra alvos em território controlado pelo grupo apoiado pelo Irão. Os houthis afirmaram que estas ações mataram civis, incluindo mulheres e crianças.O conflito transformou-se num impasse sangrento, com centenas de milhares de iemenitas mortos em consequência dos combates e da fome.Um cessar-fogo estabelecido entre sauditas e houthis em 2022 falhou este verão, culminando num avanço relâmpago dos houthis que tomou o estreito de Bab el-Mandeb — um ponto estratégico crucial no Mar Vermelho — às forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita.A contraofensiva ocorre após significativos avanços militares dos Houthis no oeste do Iémen, permitindo o controlo de vastas áreas do Mar Vermelho e do estreito de Bab el-Mandeb.Esta passagem estratégica de acesso ao Canal do Suez tem servido de alternativa ao estreito de Ormuz, que se encontra sob bloqueio do Irão desde o início da ofensiva dos Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro, contra a República Islâmica.ntre 2023 e 2025, atacaram navios comerciais no Golfo de Aden e Mar Vermelho, como forma de apoio ao Hamas na guerra com Israel na Faixa de Gaza.