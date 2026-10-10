Houthis atacaram aeroporto de Riade com um míssil

A Kuwait Airways anunciou entretanto que cancelou todos os voos de e para Riade.





"Os houthis estão a atacar alvos civis. O aeroporto de Riade é um alvo civil", afirmou a fonte diplomática à AFP, especificando que um míssil atingiu as instalações por volta das 15h00 locais (13h00 em Lisboa).



Pelo menos cinco pessoas foram levadas de helicóptero em estado grave para unidades de cuidados intensivos, de acordo com uma fonte médica ouvida pela AFP, dando conta de outras dezenas de feridos.



"Dezenas de pessoas ficaram feridas no aeroporto, na maioria cidadãos sauditas. Pelo menos cinco delas, todas sauditas, estão em cuidados intensivos", relatou.





Outras três fontes citadas pela agência noticiosa francesa indicaram que estava em curso uma evacuação das instalações, enquanto as autoridades locais instavam os passageiros a verificar o estado dos seus voos antes de se dirigirem para o aeroporto.

As autoridades de Riade ainda não se pronunciaram, nem os Houthis.

Uma testemunha da AFP disse ter ouvido uma explosão quando esperava pelo embarque, enquanto outras duas não conseguiram confirmar a origem da situação.





Dezenas de médicos estão a ser chamados de urgência para os hospitais dada a situação que é considerada pelas autoridades como muito grave.





O incidente deste sábado ocorre numa altura de intensificação dos ataques com mísseis dos rebeldes houthis do Iémen, alinhados com o Irão, contra a Arábia Saudita.



O aeroporto já tinha sido atacado duas vezes esta semana, provocando quatro mortos e vários feridos, além de danos graves numa aeronave.



