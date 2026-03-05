Mais de 275 mil deslocados em países afetados pelos ataques

De acordo com dados mais recentes da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), desde sábado, pelo menos 100 mil pessoas fugiram das suas casas no Irão devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel e 115 mil no Afeganistão, país envolvido no conflito em curso com o Paquistão.

A agência da ONU estima que pelo menos 58.000 pessoas tenham sido deslocadas no Líbano, devido às hostilidades entre Israel e o Hezbollah, (embora outras agências da ONU, como o Programa Alimentar Mundial, apontem para um número de 65.000).

No Paquistão, pelo menos 2.600 pessoas abandonaram as suas casas.

Os deslocados no Irão são, na sua maioria, pessoas que abandonaram a capital, Teerão, de onde estão a sair da cidade aproximadamente 1.000 a 2.000 veículos, principalmente em direção ao norte, segundo dados da polícia de trânsito iraniana.

O ACNUR refere que as áreas afetadas já tinham uma população deslocada de cerca de 24,6 milhões de pessoas, muitas das quais com enormes necessidades humanitárias, também partilhadas pelas comunidades de acolhimento.

Na terça-feira, a agência da ONU alertou que a escalada da guerra contra o Irão "ameaça sobrecarregar a capacidade humanitária" no Médio Oriente, que já está praticamente no limite.