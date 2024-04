Membro da Jamaa Islamyia morto no Líbano em ataque atribuído a Israel

"Um quadro libanês da Jamaa Islamiya foi morto por um ataque com um `drone` israelita que teve como alvo o seu carro", na estrada de Meidoun, disse esta fonte sob anonimato à AFP.

A Agência Nacional de Informação (ANI, oficial), por sua vez, relatou duas mortes num ataque "inimigo" na estrada de Meidoun.

Este ataque ocorre num momento em que a violência entre o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do Irão, e Israel aumenta de intensidade.

Aquela localidade está situada no sul da planície de Bekaa, um reduto do Hezbollah, longe da fronteira com Israel.

O grupo islamita Jamaa Islamiya está intimamente ligado ao Hamas, com o qual afirma realizar ataques contra Israel a partir do sul do Líbano.

Em 24 de março, um líder do grupo escapou de um ataque com um `drone` israelita que o tinha como alvo no leste do Líbano, e um civil sírio foi morto, segundo uma fonte de segurança libanesa.

Desde o início da guerra, em 07 de outubro, entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, tem ocorrido um fogo cruzado entre o Hezbollah e as forças israelitas na região da fronteira entre o Líbano e Israel.

O Exército de Israel anunciou hoje que um civil israelita foi morto durante a noite perto da fronteira por mísseis disparados do sul do Líbano, onde alegou ter destruído uma infraestrutura do Hezbollah.

A violência entre o Hezbollah e Israel deixou pelo menos 381 mortos no lado libanês desde 07 de outubro, principalmente combatentes do Hezbollah, segundo uma contagem da AFP.

No norte de Israel, 11 soldados e oito civis foram mortos, de acordo com o Exército.