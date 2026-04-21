Negociações entre EUA e Irão em dúvida com prazo do cessar-fogo a aproximar-se

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Negociações entre EUA e Irão em dúvida com prazo do cessar-fogo a aproximar-se

Os media nos Estados Unidos afirmam que JD Vance vai sair esta terça-feira dos EUA rumo ao Paquistão com o intuito de retomar as negociações de paz com o Irão. No entanto, não há confirmação por parte do Irão de que vá participar. O cessar-fogo termina esta quarta-feira e Trump já visou que sem acordo, será "altamente improvável" prolongá-lo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

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Paquistão prepara-se para a segunda ronda de negociações. Akhtar Soomro - Reuters

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Ministros dos Transportes da União Europeia discutem hoje impactos do conflito no Médio Oriente

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A maior preocupação é a pressão que a crise dos combustíveis pode ter na aviação, assim como as perturbações nas rotas e os riscos para a logística global. 

Miguel Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, participa neste encontro por videoconferência. Ontem, o ministro garantiu que a TAP não enfrenta uma crise de abastecimento de jet fuel. 

Amanhã, a Comissão Europeia deverá apresentar um pacote de medidas para aliviar a crise energética.
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“Novas cartas” se ataques forem retomados

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O presidente do parlamento iraniano afirma que Teerã está preparando "novas cartas na manga" caso os combates com os EUA sejam retomados.
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JD Vance deverá deslocar-se hoje para o Paquistão

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Os media nos Estados Unidos afirmam que JD Vance vai sair esta terça-feira dos EUA rumo ao Paquistão com o intuito de retomar as negociações de paz com o Irão. 

Já ontem havia a indicação de que Vance estaria a caminho, que foram entretanto desmentidas. Hoje, volta a haver notícias nesse sentido.
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Negociações em dúvida

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Os media nos Estados Unidos afirmam que JD Vance vai sair esta terça-feira dos EUA rumo ao Paquistão com o intuito de retomar as negociações de paz com o Irão. No entanto, não há confirmação por parte do Irão de que vá participar. O cessar-fogo termina esta quarta-feira e Trump já visou que sem acordo, será “altamente improvável” prolongá-lo.

Fontes da CNN avançam que a segunda ronda de negociações poderão decorrer na quarta-feira.
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"É altamente improvável que o prolongue"
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Donald Trump. Cessar-fogo termina quarta-feira e é "altamente improvável" prolongá-lo sem acordo

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O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que considera agora o cessar-fogo com o Irão irá terminar "na noite de quarta-feira, hora de Washington", mas que é "altamente improvável" que o prolongue caso não seja alcançado um acordo.

O cessar-fogo estava originalmente previsto para expirar na noite de terça-feira, hora do leste dos EUA.

"É altamente improvável que o prolongue", disse Trump à Bloomberg numa entrevista por telefone. O cessar-fogo estava originalmente previsto durar duas semanas e começou na noite de 7 de abril.

"Não me vou precipitar num mau acordo. Temos todo o tempo do mundo", disse Trump na entrevista.

Quando questionado se esperaria que os combates recomeçassem imediatamente caso não chegassem a acordo, Trump respondeu: "Se não houver acordo, certamente esperaria".

Anteriormente, Trump tinha demonstrado hesitação em relação à possibilidade de prolongar o cessar-fogo. Durante uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas, na semana passada, foi questionado cinco vezes sobre a possibilidade de prolongar o cessar-fogo e ofereceu três respostas diferentes.

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