Negociações entre EUA e Irão em dúvida com prazo do cessar-fogo a aproximar-se

A maior preocupação é a pressão que a crise dos combustíveis pode ter na aviação, assim como as perturbações nas rotas e os riscos para a logística global.





Miguel Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, participa neste encontro por videoconferência. Ontem, o ministro garantiu que a TAP não enfrenta uma crise de abastecimento de jet fuel.





Amanhã, a Comissão Europeia deverá apresentar um pacote de medidas para aliviar a crise energética.