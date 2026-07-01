Negociações técnicas entre EUA e Irão estão em curso no Catar

"Nos próximos dias, não negociaremos com o lado americano, a nenhum nível", assegurou.

Irão pronto para o diálogo e para a guerra

O Líbano foi arrastado para o conflito a 2 de março, quando o Hezbollah atacou o norte do país.





c/agências

"As autoridades norte-americanas e iranianas vão realizar conversações técnicas indiretas esta quarta-feira em Doha com mediadores do Qatar e do Paquistão", afirmou à AFP um diplomata iraniano, sob anonimato."Tanto quanto sei, não há nenhuma reunião direta agendada entre os dois lados (americano e iraniano) nos próximos dias", acrescentou.O acordo, negociado com a assistência do Catar e do Paquistão, e seguido de uma cimeira em junho em Lucerna, na Suíça, estipula um cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz. Estabelece ainda um calendário de 60 dias para as negociações com o objetivo de alcançar um acordo final.Depois de inicialmente terem negado qualquer reunião,, liderada pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, afastou, no entanto, qualquer contacto direto com as autoridades norte-americanas, como sugeriu o presidente Donald Trump.Embora a assinatura do pacto entre Washington e Teerão tenha ajudado a reduzir a intensidade do conflito, permanecem tensões significativas em relação à gestão do estratégico Estreito de Ormuz, onde o tráfego marítimo diminuiu este fim de semana após dois ataques a navios.O Irão tem vindo a reiterar há semanas a sua intenção de impor uma taxa de trânsito de alguma forma, uma medida considerada inaceitável pelos Estados Unidos.afirmou o chefe da equipa de negociação, Mohammad Bagher Ghalibaf, numa entrevista transmitida na noite de terça-feira pela televisão estatal.Em contraste, durante os 50 a 60 dias anteriores, "fomos completamente incapazes de exportar sequer um único barril de petróleo", observou.Refletindo as incertezas em torno das negociações entre os Estados Unidos e o Irão, o preço do crude subiu na quarta-feira. Por volta da 1h50 GMT, o petróleo Brent do Mar do Norte, referência global do mercado, registava uma subida de 0,32%, cotando nos 73,18 dólares.Acusando Teerão de atacar dois navios na semana passada, os Estados Unidos anunciaram no domingo que tinham bombardeado o país em retaliação. Em resposta, o Irão atacou dois dos seus vizinhos do Golfo, o Kuwait e o Bahrein.A situação parece ter acalmado militarmente desde então, embora o chefe da equipa de negociação iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, tenha reiterado que o Irão estava pronto para a "guerra", dando, no entanto, prioridade ao "diálogo".No Líbano, país que Teerão exigiu que fosse incluído nas negociações com os Estados Unidos, Israel continuou os seus ataques nos últimos dias, apesar da assinatura, na sexta-feira, em Washington, de um acordo-quadro para uma "paz duradoura".O acordo-quadro estipula, entre outros temas, que Israel continuará a ocupar o sul do Líbano, como tem feito desde o início desta nova guerra contra o Hezbollah, até que o movimento xiita apoiado pelo Irão deponha as armas — o que se recusa a fazer.Esta é uma exigência antiga que o governo libanês tem dificuldade em implementar, apesar da pressão dos Estados Unidos.