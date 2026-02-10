Netanyahu assina primeiras revogações de cidadania a árabes israelitas

O primeiro, condenado por ataques com armas de fogo, cumpriu 23 anos de prisão e agora vai ser deportado, segundo o diário Maariv e uma estação televisiva.

O segundo foi condenado em 2016, a 18 anos de prisão, por ataques com arma branca, e será deportado depois de cumprir a pena.

A única informação sobre estas pessoas é a de se tratar de árabes israelitas, identificados como Mahmud Ahmed e Muhammad Ahmed Hussein Halasi.

Três anos depois de o parlamento ter aprovado uma lei para retirar a nacionalidade e expulsar os condenados por "terrorismo", esta é a sua primeira aplicação.