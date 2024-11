Nos bastidores da diplomacia norte-americana. Elon Musk reuniu-se com embaixador iraniano na ONU

Segundo dois funcionários iranianos auscultados peloUma das fontes indicou que foi Elon Musk quem solicitou o encontro, enquanto o embaixador iraniano, Amir Saeid Iravani, escolheu a localização.Questionado sobre a veracidade da informação, o diretor de comunicações de Donald Trump, Steven Cheung, disse não comentar “relatos de reuniões privadas que possam ou não ter ocorrido”. Já Elon Musk não respondeu às questões doKaroline Leavitt, porta-voz da futura Administração, afirmou em comunicado queSegundo a CNN Internacional, os funcionários da Administração Biden na ONU não foram notificados de que a reunião entre Musk e Amir Saeid Iravani estava a decorrer e ainda não receberam a confirmação oficial da sua realização.

Musk também falou com Zelensky

A presença de Elon Musk - multimilionário dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, da rede social X e da empresa aeroespacial Space X – em reuniões diplomáticas com líderes internacionais não é inédita.Já na semana passada,, Volodymyr Zelensky.Agora, a reunião com o embaixador iraniano na ONU pode indicar uma mudança nas relações entre Teerão e Washington sob a Administração Trump, apesar das tensões que marcaram o anterior mandato do ex-presidente republicano.O ponto mais sensível foi a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear internacional com o Irão, em 2015., que na altura impôs duras sanções económicas às receitas de petróleo iraniano e às transações bancárias internacionais.

Donald Trump tem sido um forte apoiante de Israel, que desde outubro do ano passado iniciou uma guerra sem precedentes contra o grupo radical Hamas, apoiado pelo Irão.

Além disso, o então presidente ordenou a morte do general iraniano Qassim Suleimani, em 2020. Em resposta, o líder supremo do Irão baniu as negociações com a Administração Trump e prometeu vingar a morte do general.Na semana passada,antes das eleições presidenciais norte-americanas do início de novembro.No entanto, após a vitória do republicano perante a democrata Kamala Harris, Teerão tem debatido publicamente se conseguirá alcançar uma nova e fortalecida relação com os Estados Unidos. Vários membros do novo Governo do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, já disseram ser a favor de negociações que permitam levantar as sanções ainda em vigor.No entanto, os mais conservadores opõem-se à via diplomática com Trump e relembram que quaisquer negociações ou acordos devem ser aprovados pelo líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.