"Desmantelar a burocracia". Trump escolhe Musk para tornar Administração mais eficiente

Elon Musk, dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, da rede social X e da empresa aeroespacial Space X, doou milhões de dólares à campanha de Donald Trump para o ajudar a ser eleito.Agora, o sucessor de Joe Biden anunciou oficialmente o nome do homem mais rico do mundo e o de Vivek Ramaswamy, empresário e ex-candidato presidencial republicano, para coliderarem o novo gabinete.Musk e Ramaswamy, declarou Trump em comunicado.O presidente eleito explicou que o novo departamento vai realizar sonhos republicanos de longa data e "fornecer conselhos e orientações fora do Governo", dando a entender que os papéis de Musk e Ramaswamy serão informais.Desde modo, não é necessária a aprovação do Senado para as nomeações eNo entanto, o novo departamento vai trabalhar diretamente com a Casa Branca e o Gabinete de Gestão e Orçamento para "conduzir uma reforma estrutural em grande escala e criar uma abordagem empresarial" ao Governo nunca antes vista, vincou Donald Trump.Segundo o presidente eleito, o trabalho destes dois homens deverá estar concluído até 4 de julho de 2026, data em que se assinala o 250.º aniversário da assinatura da Declaração de Independência.

Musk promete independência

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.



Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!



Numa publicação na rede social X, Elon Musk prometeu que“Sempre que o público achar que estamos a cortar nalguma coisa importante ou que não estamos a cortar algo que é um desperdício, basta dizerem-nos”, escreveu.“Teremos também uma tabela de classificação para os gastos mais insanamente estúpidos do dinheiro dos seus impostos.”.Em outubro, num comício de Donald Trump na arena nova-iorquina Madison Square Garden, Elon Musk afirmou que o orçamento federal poderia ser reduzido em "pelo menos" dois biliões de dólares."O vosso dinheiro está a ser desperdiçado e o Departamento de Eficiência Governamental vai resolver isso. Vamos tirar o Governo das vossas costas e da vossa carteira", declarou o multimilionário.

“A derradeira corrupção empresarial”

Vários analistas consideram que Musk, classificado pela revista Forbes como a pessoa mais rica do mundo, iráe garantir um tratamento favorável por parte do Governo.“É evidente que Musk terá um papel gigantesco na Casa Branca de Trump, ganhando cada vez maior alcance em muitas das agências federais”, considerou o analista Daniel Ives em declarações à agência Reuters.“Acreditamos que, e isto continua a ser uma enorme ‘jogada de poker’, com Musk a apostar em Trump”, acrescentou.A organização não-governamental de defesa dos direitos dos consumidores Public Citizen veio já condenar a escolha.“Musk não só não sabe nada sobre a eficiência e a regulamentação do Governo, como as suas próprias empresas têm regularmente entrado em conflito com as mesmas regras que ele estará em posição de atacar no seu novo cargo de 'czar'”, alertou em comunicado.

