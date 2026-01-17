Nova Zelândia e a Eslováquia encerram embaixadas em Teerão

O pessoal diplomático neozelandês deixou o Irão em segurança, em voos comerciais durante a noite, indicou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

As atividades da embaixada neozelandesa em Teerão foram transferidas para Ancara, na Turquia, devido à "deterioração da situação de segurança" no Irão, acrescentou.

"Continuamos a desaconselhar qualquer viagem ao Irão. Os neozelandeses que se encontram atualmente no país devem partir imediatamente", afirmou o porta-voz.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia, Winston Peters, informou que o seu país estava "consternado" com a reação violenta de Teerão às manifestações antigovernamentais. "Condenamos a repressão brutal conduzida pelas forças de segurança iranianas, incluindo o assassinato de manifestantes", declarou o Peters em comunicado.

Hoje à noite, a Eslováquia decidiu também retirara do país o seu pessoal e fechar temporariamente a sua embaixada, justificando a decisão com a deterioração "significativa" da situação de segurança e a "ameaça real de escalada do conflito militar".

"Neste momento, todos os diplomatas e funcionários da embaixada da Eslováquia em Teerão estão seguros e fora de perigo", garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros eslovaco, Juraj Blanar, em comunicado.