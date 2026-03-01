Novo vídeo. Trump promete vingar morte de militares e anuncia "quatro semanas ou menos" de operações

No primeiro comentário à confirmação, este domingo, da morte de três militares dos EUA num ataque iraniano, o presidente admitiu que, "infelizmente, provavelmente haverá mais" baixas americanas. "É assim que as coisas são". "Os Estados Unidos vingarão as suas mortes e desferirão o golpe mais devastador contra os terroristas que fizeram guerra contra a civilização", prometeu.



"Estas ações são corretas e necessárias para garantir que os americanos nunca terão de enfrentar um regime terrorista radical e sanguinário, armado com armas nucleares", declarou.





"Estas ameaças intoleráveis ​​não vão continuar por mais tempo", afirmou.

"As operações de combate continuam a todo o vapor e vão continuar até que todos os nossos objetivos sejam alcançados", referiu, admitindo que durem "quatro semanas ou menos".





Reiterou depois os seus apelos para uma mudança de regime, fazendo um apelo direto ao povo iraniano.

Neste novo vídeo, o segundo desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, o presidente dos EUA afirmou que o país está a "realizar uma operação maciça, não só para garantir a segurança do nosso tempo e lugar, mas também a dos nossos filhos e dos filhos deles".Afirmou ainda que este é o "dever e o fardo de um povo livre"."Mais uma vez, exorto a Guarda Revolucionária, a polícia militar iraniana, a depor as armas e a receber imunidade total ou a enfrentar a morte certa. Será morte certa, e não será nada agradável", ameaçou."Apelo a todos os patriotas iranianos que anseiam pela liberdade para que aproveitem este momento, para que sejam corajosos", desafiou Trump. "Sejam ousados, sejam heróis e retomem o controlo do vosso país. A América está convosco".