ONU adverte: limpeza de toneladas de destroços em Gaza levará anos

Uma operação de limpeza do rasto de destruição em Gaza, resultante do conflito israelo-palestiniano, pode custar entre 500 a 600 milhões de dólares e mais de uma década a ficar concluída. As conclusões da ONU demonstram que será um desafio reconstruir o território., lê-se no relatório do Programa Ambiental da ONU (PNUMA, na sigla em inglês), divulgado no mês passado.Citada no documento, a diretora executiva do PNUMA, Inger Andersen, considerou que “Na análise publicada em junho,“A água e saneamento entraram em colapso. A infraestrutura crítica continua a ser dizimada. Áreas costeiras, solo e ecossistemas foram severamente impactados. Tudo isso está a prejudicar profundamente a saúde das pessoas, a segurança alimentar e a resiliência de Gaza”.

“Precisamos urgentemente de um cessar-fogo para salvar vidas e restaurar o meio-ambiente, para permitir que os palestinianos comecem a recuperar do conflito e reconstruam as suas vidas e meios de subsistência em Gaza”, alertou ainda a responsável.

Recorde-se que o território já era alvo de conflitos recorrentes ao longo de décadas, além de ser uma zona considerada vulnerável às alterações climáticas.





O relatório da ONU estima que o conflito tenha gerado 39 milhões de toneladas, isto é, para cada metro quadrado na Faixa de Gaza há agora mais de 107 quilogramas de detritos. Este valor é cinco vezes maior do que a quantidade de detritos gerados no conflito de 2017 em Mossul, no Iraque.







A somar a isso, o sistema de gestão de resíduos sólidos está danificado. Cinco das seis instalações em Gaza estão danificadas. E já em novembro de 2023 1.200 toneladas de lixo estavam a acumular-se diariamente ao redor de acampamentos e abrigos.