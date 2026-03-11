Países da AIE libertam 400 milhões barris de petróleo das reservas estratégicas
Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram "por unanimidade" hoje libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.
"Os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo (...) ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito" de Ormuz, anunciou o diretor executivo da agência, Fatih Birol, numa declaração em vídeo.
Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas de petróleo.
Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.