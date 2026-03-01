Países do Golfo vão discutir hoje "resposta unificada" a ataques de Teerão

"Será uma reunião `online` dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Cooperação do Golfo devido ao encerramento dos aeroportos", disse um diplomata de um dos países à agência francesa AFP.

O Conselho de Cooperação do Golfo reúne Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Qatar e Bahrein.

As discussões centrar-se-ão nos "ataques iranianos contra os Estados do Golfo e na coordenação com vista a uma resposta unificada", precisou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade da questão.

A AFP acrescentou que a informação foi confirmada por outro diplomata da região.

O Irão tem atacado vários países da região, nomeadamente os que acolhem bases militares norte-americanas, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram, no sábado, uma ofensiva de grande envergadura contra Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto no início dos ataques, juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares da República Islâmica.