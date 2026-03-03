Preço do gás natural dispara 33% e bolsas acentuam perdas para entre 2,3% e 3,5%

Concretamente, o preço do gás natural na Europa subiu, por volta das 09:38, 33,2%, para 57,596 euros por megawatt-hora, um aumento marcado por novos ataques contra o Irão levados a cabo por Israel e pelos Estados Unidos (EUA) e pela ameaça da Guarda Revolucionária iraniana de atacar qualquer navio que atravesse o estreito de Ormuz, estratégico para o transporte de gás e petróleo.

No entanto, esta matéria-prima chegou a ser negociada a um valor de 59,165 euros, o que representa um aumento de 36,8% em relação aos 43,25 euros registados no fecho do mercado na segunda-feira.

As bolsas europeias também registavam fortes perdas, embora tenham aberto com quedas entre 1% e 2%. Às 90:30, perdiam entre 2,3% e 3,5%, com Milão e Frankfurt a serem as mais afetadas.

Juntamente com o preço do gás, o preço do petróleo também está a subir, mais de 5%, enquanto o do ouro cai ligeiramente, depois de ter começado o dia com uma subida de quase 0,3%.

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou hoje um ataque contra um petroleiro supostamente ligado aos Estados Unidos, no estreito de Ormuz, ameaçando atacar qualquer navio que atravesse o estreito.

O estreito de Ormuz é a principal rota de transporte de petróleo e gás do mundo, por onde passam cerca de um em cada cinco barris de petróleo, sendo que qualquer interrupção nesta via tem um impacto imediato na economia mundial, de acordo com a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês).