Última Hora
Regime iraniano decreta 40 dias de luto pela morte de Ali Khamenei

Processo de transição do poder após morte de Khamanei começa imediatamente

Processo de transição do poder após morte de Khamanei começa imediatamente

O processo de transição no Irão em consequência da morte do líder supremo Ali Khamenei terá início ainda hoje, anunciou o principal responsável pela segurança do país, Ali Larijani.

Lusa /

VER MAIS

"Um conselho de direção provisório será formado em breve. O Presidente, o chefe do poder judicial e um jurista do Conselho dos Guardiães assumirão a responsabilidade até a eleição do próximo líder", disse Larijani, chefe do órgão de segurança mais alto do Irão, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, e ex-conselheiro de Ali Khamenei.

"Este conselho será criado assim que possível. Estamos a trabalhar na sua formação a partir de hoje", acrescentou, alertando contra "tentativas de divisão" entre o poder iraniano.

Um conselho formado pelo Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, pelo chefe do poder judiciário, Golamhosein Mohseni Eyei, e por um jurista do Conselho dos Guardiães assumirá a liderança do país após a morte do aiatola Ali Khamanei.

Os três responsáveis assumirão o "período de transição" resultante da morte de Ali Khamanei nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, após 36 anos no poder, informou a agência estatal iraniana, IRNA.

Tópicos
PUB
PUB