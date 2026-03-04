Quatro dos seis soldados norte-americanos mortos já foram identificados
Quatro dos seis soldados norte-americanos mortos desde o início da guerra no Médio Oriente foram identificados, anunciou hoje o Departamento de Defesa, especificando que morreram no primeiro dia da ofensiva conjunta EUA-Israel.
"O capitão Cody Khork, de 35 anos, o sargento Noah Tietjens, de 42 anos, a sargento Nicole Amor, de 39 anos, e o sargento Declan Coady, de 20 anos, morreram no dia 01 de março de 2026, em Port Shuaiba, no Kuwait, durante um ataque com um drone", refere o Departamento em comunicado.
Segundo a nota, todos eram reservistas destacados para o Kuwait e estavam afetos ao 103.º Comando de Apoio, com sede em Des Moines, no estado norte-americano do Iowa.
A comunicação social norte-americana publicou hoje fotografias dos quatro soldados, as primeiras baixas norte-americanas da operação militar iniciada no sábado pelos ataques conjuntos EUA-Israel contra o Irão.