Roménia aceita receber meios militares dos EUA para apoiar ataques

Nicusor Dan afirmou que o equipamento inclui aeronaves de reabastecimento em voo, sistemas de seguimento e instalações de comunicação por satélite, que deverão ser instalados no país no âmbito do sistema de defesa antimíssil de Deveselu, no sul da Roménia.

De acordo com a imprensa romena, Washington pediu também o envio de forças adicionais, incluindo aviões de combate e outros equipamentos, para a base aérea da NATO de Mihail Kogalniceanu, situada perto da costa do mar Negro.

A decisão romena, adotada pelo Conselho Supremo de Defesa Nacional, órgão que reúne o Presidente, o primeiro-ministro e vários ministros, terá ainda de ser ratificada pelo Parlamento romeno.

"Estes dispositivos são defensivos e não estão equipados com armamento propriamente dito. Em termos técnicos, são chamados de dispositivos não cinéticos", disse Nicusor Dan aos jornalistas.

O chefe de Estado romeno acrescentou que o envio do equipamento baseia-se no acordo de parceria estratégica entre a Roménia e os Estados Unidos.

"Trata-se de uma colaboração entre a Roménia e os Estados Unidos semelhante à que outros países da NATO estão a realizar", disse Dan.

A Roménia integra a NATO desde 2004.