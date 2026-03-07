Sobe para 41 número de mortos em ataques israelitas noturnos no Líbano

"Os ataques conduzidos pelo inimigo israelita contra a cidade de Nabi Chit e cidades vizinhas no distrito de Baalbek resultaram num total de 41 mortos e 40 feridos", lê-se no comunicado das autoridades de saúde libanesas.

O grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou que os seus combatentes entraram em confronto com uma força israelita que entrou no final de sexta-feira nas montanhas do leste do Líbano.

Israel, em conjunto com os Estados Unidos, lançou há uma semana uma ofensiva contra o Irão e ao sul do Líbano, feudo do Hezbollah.

Segundo a agência de notícias libanesa NNA, os ataques contra a cidade de Nabi Shit e localidades vizinhas foi realizado para "desviar a atenção" de uma incursão do Exército israelita.

De acordo com a agência NNA, a incursão foi protagonizada por helicópteros Apache e forças em terra que teria como objetivo recuperar os restos mortais do piloto israelita Ron Arad, desaparecido no Líbano em 1986, mas a operação não teve sucesso.

Entre os 41 mortos, estão três militares libaneses, referiu a agência americana Associated Press.

A agência francesa de notícias France Presse fala também de seis pessoas mortas, incluindo quatro crianças, em resultado dos ataques aéreos israelitas nesta madrugada, na cidade Chmestar, no distrito de Baalbek, a 13 quilómetros de Nabi Chit.

Até sexta-feira, os ataques israelitas no Líbano já tinham matado 217 pessoas e ferido 798, afirmou o Ministério da Saúde libanês.