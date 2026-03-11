Teerão declara como "alvos legítimos" navios dos EUA, Israel e aliados

"Qualquer navio cuja carga de petróleo ou o próprio navio pertença aos Estados Unidos, ao regime sionista [Israel] ou aos seus aliados hostis será considerado um alvo legítimo", declarou o comando central das operações militares.

O exército iraniano não permitirá "a exportação de um único litro de petróleo" através do estreito, disse o comando num comunicado divulgado pela televisão estatal, citado pela agência francesa AFP.