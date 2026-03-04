Mundo
Guerra no Médio Oriente
Uma forte explosão foi sentida a nordeste de Teerão
Uma forte explosão foi sentida hoje a nordeste de Teerão testemunhou um jornalista da Agência France Presse (AFP), no quinto dia de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão.
O Exército israelita afirmou, entretanto, que está a realizar ataques "em grande escala" contra Teerão, sem adiantar pormenores sobre a operação em curso.
A televisão estatal iraniana confirmou uma forte explosão, mas não forneceu mais detalhes.
Um jornalista da AFP em Teerão observou uma coluna de fumo a subir do nordeste da cidade e ouviu o som de aeronaves militares cerca das 11:15 (07:45 em Lisboa).
