Von der Leyen anuncia compras conjuntas para baixar preço de energia
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elencou hoje medidas assumidas para controlar os preços da energia, incluindo compras conjuntas na União Europeia (UE).
Em declarações na conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, que decorreu quinta-feira e hoje em Bruxelas, Ursula von der Leyen referiu, entre as medidas acordadas, "a libertação de 100 milhões de barris de petróleo e gasóleo ao longo dos próximos quatro meses", que será gerida pela Agência Internacional da Energia.
A líder do executivo comunitário anunciou também, no curto prazo, compras agregadas de energia pelos Estados-membros do bloco europeu.
A médio prazo, Ursula von der Leyen lembrou a aposta na independência e transição para uma energia limpa, para "fontes de energia acessíveis, limpas e produzidas internamente --- a energia nuclear e as energias renováveis".
A dirigente europeia reiterou ainda a defesa de uma rede de distribuição de energia melhor e mais eficiente.