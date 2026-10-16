Von der Leyen anuncia compras conjuntas para baixar preço de energia

Em declarações na conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, que decorreu quinta-feira e hoje em Bruxelas, Ursula von der Leyen referiu, entre as medidas acordadas, "a libertação de 100 milhões de barris de petróleo e gasóleo ao longo dos próximos quatro meses", que será gerida pela Agência Internacional da Energia.

A líder do executivo comunitário anunciou também, no curto prazo, compras agregadas de energia pelos Estados-membros do bloco europeu.

A médio prazo, Ursula von der Leyen lembrou a aposta na independência e transição para uma energia limpa, para "fontes de energia acessíveis, limpas e produzidas internamente --- a energia nuclear e as energias renováveis".

A dirigente europeia reiterou ainda a defesa de uma rede de distribuição de energia melhor e mais eficiente.