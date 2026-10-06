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© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2026
Bacalhau no cais
Imagem do dia
Cultura
Bacalhau no cais
Juan Herrero - EPA
Juan Herrero - EPA
Cultura
Bacalhau no cais
Juan Herrero - EPA
Um grupo de cozinheiros reconstitui o histórico desembarque de bacalhau do navio San Juan em Pasaia, Guipúscoa, no País Basco. Está a decorrer a primeira Conferência Internacional do Bacalhau, no âmbito do festival San Sebastian Gastronomika.
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