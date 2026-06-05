Drone explode em porto do Mar Negro

Um drone explodiu no porto de Constança, no Mar Negro, após se autodetonar nas proximidades de um terminal petrolífero, informou o Ministério da Defesa romeno. Segundo as autoridades, não houve vítimas, uma vez que a zona foi previamente evacuada por precaução. O aparelho, do tipo utilizado na guerra na Ucrânia, terá perdido controlo antes de chegar à costa romena, num incidente que volta a levantar preocupações sobre o impacto do conflito na região do Mar Negro. A Ucrânia admitiu que o drone era sua propriedade,